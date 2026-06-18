Стабильная ситуация: требования по COVID-19 отменяют в Приморье

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Документом признаны утратившими силу несколько региональных приказов, регулировавших обследование биологического материала на COVID-19 в медицинских организациях края с 2021 года.
Кроме того, из перечня обязательных эпидемиологически значимых сведений для плановой госпитализации взрослых и детей исключена строка о новой коронавирусной инфекции.
Согласно тексту приказа, решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19. При этом контроль за выявлением случаев заболевания сохраняется.
Руководителям государственных медицинских организаций поручено продолжить раннее выявление пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию по клиническим показаниям, в том числе среди госпитализированных пациентов независимо от диагноза. При необходимости больных должны изолировать до получения результатов лабораторного исследования.
Также обследования на COVID-19 по-прежнему будут проводиться пациентам с диагнозами «внебольничная пневмония», «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция».
Медорганизации должны обеспечить доставку биоматериала в лаборатории не позднее 24 часов с момента забора.
Лабораториям, выполняющим исследования на коронавирус, предписано проводить диагностику в срок до суток после поступления материала и передавать результаты в направившие организации и управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В приказе также подчеркнули необходимость сохранять запас экспресс-тестов, диагностических препаратов и тест-систем. Это позволит при необходимости быстро возобновить более масштабное обследование пациентов в периоды сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями.