Стабильная ситуация: требования по COVID-19 отменяют в Приморье

Руководителям государственных медицинских организаций поручено продолжить раннее выявление пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию по клиническим показаниям, в том числе среди госпитализированных пациентов независимо от диагноза. При необходимости больных должны изолировать до получения результатов лабораторного исследования.