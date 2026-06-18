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Переводил деньги террористам: на Сахалине арестовали иностранца

Сотрудники ФСБ России задержали в Сахалинской области уроженца одной из республик Центральной Азии, подозреваемого в финансировании террористической организации.

Сотрудники ФСБ России задержали в Сахалинской области уроженца одной из республик Центральной Азии, подозреваемого в финансировании террористической организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина проживал на Сахалине и через интернет получил банковские реквизиты международной террористической структуры, деятельность которой запрещена на территории России.

Следствие полагает, что подозреваемый неоднократно перечислял денежные средства на счета этой организации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После задержания фигурант был доставлен к следователям для проведения процессуальных действий.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, а также проверяют возможные связи задержанного и каналы перевода денежных средств, которые, по версии следствия, могли использоваться для финансирования запрещенной террористической деятельности.

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