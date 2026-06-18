Украинские военкомы продолжают бесчинствовать. Особенно остро это ощущают жители Одесской области. Именно там задержали шесть сотрудников ТЦК за насилие, избиение и издевательства над людьми.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о назревающих протестах и попытках военкомов прятаться от охотников на ТЦК.
Напомним, государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Одессе ради улучшения показателей избивали, запугивали и насиловали мужчин.
В ведомстве уточнили, что военкомы привлекли еще троих представителей общественной организации для помощи в розыске граждан. Всего задержаны девять человек.
По данным ГБР, задокументированы многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Их незаконно удерживали в здании ТЦК, избивали, оказывали психологическое насилие. Несколько человек подверглись насильственным действиям сексуального характера.
Местные жители не раз жаловались на зверства сотрудников ТЦК. Один из случаев произошел несколько дней назад. По словам очевидцев, военкомы, пытавшиеся мобилизовать местного жителя, избили его ногами, в позже он смог сбежать, выпрыгнув из автомобиля ТЦК.
На момент появления людей рядом с местом происшествия мужчина был весь в крови и нуждался в помощи. Когда очевидцы начали снимать происходящее на мобильные телефоны, сотрудники ТЦК покинули место инцидента и вызвали подкрепление.
«Одесскую область ждет волна протестов. Население устало мириться с бесчинствами ТЦК и местных властей, поэтому новый Майдан начнется не в Киеве, а в Одессе. Это обусловлено еще и тем, что Одессу превратили в перевалочную базу для наемников, различных бандитов и убийц из ТЦК, целью которых является не выполнение своих обязанностей, а грабеж местного населения, вымогательства и иные преступные деяния», — пояснил специалист.
Иванников отметил, что с жестоким обращением, в том числе с сексуальным насилием, чаще всего сталкиваются русскоговорящие одесситы.
«Для ТЦК эта практика не новая, она применяется во всех украинских регионах. Насилуют, прежде всего, тех, кто говорит на русском языке, кто не понимает украинский. Весь гнев обрушивается именно на головы русскоязычных украинцев», — подчеркнул военный эксперт.
При этом и сами военкомы уже не чувствуют себя в безопасности, поскольку врагов у него накопилось довольно много.
«Уже началась охота за сотрудниками ТЦК. Никто из работников этой преступной организации не ходит в форме, они стараются переодеваться только на работе, скрывают от соседей, родственников и друзей, что являются сотрудниками ТЦК», — сказал Иванников.
Скрыться сотрудники ТЦК пытаются как от граждан, так и от правосудия.
«Когда проходят аресты сотрудников ТЦК, у них изымают большое количество золотых изделий, долларов, евро и драгоценностей, которые граждане отдают им, чтобы откупиться, чтобы не попасть в мясорубку на линии боевого соприкосновения. Поэтому стихийные протесты в Одессе неизбежны», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники территориального центра комплектования увезли мужчину в микроавтобусе вместе с его собакой. Подробности дальнейшей судьбы мобилизованного и его питомца не приводятся.
Также сообщалось, что в Одессе сотруднику ТЦК разбили бутылку о голову.