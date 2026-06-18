«Одесскую область ждет волна протестов. Население устало мириться с бесчинствами ТЦК и местных властей, поэтому новый Майдан начнется не в Киеве, а в Одессе. Это обусловлено еще и тем, что Одессу превратили в перевалочную базу для наемников, различных бандитов и убийц из ТЦК, целью которых является не выполнение своих обязанностей, а грабеж местного населения, вымогательства и иные преступные деяния», — пояснил специалист.