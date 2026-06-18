Иммунные клетки с 30−40 лет начинают терять чувствительность к воспалению

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что иммунные клетки человека уже с 30−40 лет начинают теряют чувствительность к воспалительным сигналам. Эти данные позволяют разрабатывать персонализированные подходы к профилактике и терапии возраст-ассоциированных заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
«С возрастом иммунные клетки постепенно теряют чувствительность к воспалительным сигналам, и этот процесс начинается уже в 30−40 лет, выяснили ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск). При этом в организме нарастает хроническое воспаление, создавая парадоксальную ситуацию: сигналы усиливаются, а реакция клеток на них ослабевает», — говорится в материале.
Ученые исследовали образцы крови 144 здоровых доноров и сравнили возрастные группы от 18 до 31 года и от 32 до 59 лет. Они смотрели, как на поверхности иммунных клеток представлены рецепторы к ключевым провоспалительным цитокинам — интерлейкину-1 и фактору некроза опухоли. Результаты исследования показали, что с возрастом число таких рецепторов на клетках врожденного иммунитета снижается.
Однако другие клетки, в частности Т-лимфоциты, наоборот, встречаются у возрастных людей чаще, что указывает на сложную перестройку иммунного ответа.
По мнению исследователей, полученные данные уточняют механизмы возрастных изменений иммунной системы и показывают, что ключевые сдвиги начинаются значительно раньше, чем принято считать. Это открывает возможности для разработки персонализированных подходов к профилактике и терапии возраст-ассоциированных заболеваний, отметили в пресс-службе.