Иммунные клетки с 30−40 лет начинают терять чувствительность к воспалению

«С возрастом иммунные клетки постепенно теряют чувствительность к воспалительным сигналам, и этот процесс начинается уже в 30−40 лет, выяснили ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск). При этом в организме нарастает хроническое воспаление, создавая парадоксальную ситуацию: сигналы усиливаются, а реакция клеток на них ослабевает», — говорится в материале.