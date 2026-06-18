Странный приморец бомжует в аэропорту Бангкока

62-летний Валерий Александрович Дзус, уроженец Уссурийска, находится в аэропорту Бангкока в Таиланде без денег, обратного билета и с российским паспортом, выданным посольством России в Колумбии. Об этом сообщил Telegram-канал @vladivostok1ru, со ссылкой на информацию от волонтера Светланы Шерстобоевой.
Мужчина прилетел из Южной Америки в Таиланд. У него нет наличных денег, банковские карты не работают. Дзус не говорит по-английски, не очень хорошо ориентируется в происходящем, одет в грязную одежду. Граждане, которые его видят фактически подают ему милостыню: россияне дают по 100−200 батов.
Согласно правилам въезда в Таиланд, для прохождения таможенного контроля человек должен иметь от 20 тысяч батов (около 44 тысяч рублей), бронь отеля и обратный билет. У Дзуса этих документов и денег нет. Как он прошёл пограничный контроль, остаётся неизвестным.
Шерстобоева в своём канале отмечает, что в Таиланде даже вип-проход отменён: зелёный коридор и фаст-трек не действуют. Многих прилично одетых россиян с деньгами и обратными билетами задержали и депортировали из страны через отстойник. Однако Дзус с ярко выраженным запахом перегара и пакетом из супермаркета прошёл погранконтроль и сразу после прибытия отправился к автобусной кассе просить денег у людей в аэропорту.
Волонтёр утверждает, что мужчина приехал в Таиланд без особых целей — просто потому, что там тепло. В его паспорте, выданном в прошлом году, стоят недавние штампы Эквадора, Перу и Бразилии. Волонтеры ведут поиски родственников или близких Валерия, чтобы оказать ему помощь.