Странный приморец бомжует в аэропорту Бангкока

Шерстобоева в своём канале отмечает, что в Таиланде даже вип-проход отменён: зелёный коридор и фаст-трек не действуют. Многих прилично одетых россиян с деньгами и обратными билетами задержали и депортировали из страны через отстойник. Однако Дзус с ярко выраженным запахом перегара и пакетом из супермаркета прошёл погранконтроль и сразу после прибытия отправился к автобусной кассе просить денег у людей в аэропорту.