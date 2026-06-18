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В Красноярске до 17 сентября ограничат движение по Коркинскому мосту

Там будут ремонтировать деформационные швы.

Источник: KrasnoyarskMedia

С 20 июня до 22:00 17 сентября частично ограничат движение транспорта по Коркинскому мосту. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Там в этот период будут ремонтировать деформационные швы. Работами займётся ООО «ЕнисейРемСтройПлюс».