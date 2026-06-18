В Красноярске до 17 сентября ограничат движение по Коркинскому мосту

С 20 июня до 22:00 17 сентября частично ограничат движение транспорта по Коркинскому мосту. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
Там в этот период будут ремонтировать деформационные швы. Работами займётся ООО «ЕнисейРемСтройПлюс».
Там будут ремонтировать деформационные швы.
С 20 июня до 22:00 17 сентября частично ограничат движение транспорта по Коркинскому мосту. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
Там в этот период будут ремонтировать деформационные швы. Работами займётся ООО «ЕнисейРемСтройПлюс».