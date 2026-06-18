Террористические налёты дронов на мирные кварталы — это провокация, вызванная отчаянным положением украинских сил на линии фронта, неоднократно заявляли в Росси. Комплексы ПВО эффективно отражают угрозы, систематически прерывая полёты БПЛА. Ответственность за эскалацию ложится на киевский режим, тогда как российские военные методично выводят из строя цеха ВПК, выпускающие ударные БПЛА.