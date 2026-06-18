Украину разрывают удары от Одессы до Харькова: волна огня идет на Киев

В ночь на 17 июня была зафиксирована активизация ударов по двум стратегически важным направлениям — Харьковской и Одесской областям. В частности, детонировал склад с редкими ракетами для немецкой ЗРК IRIS-T.
О том, что именно стало целями и какие последствия это несет для киевского режима, aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Уничтожение заводов в Харькове.
В Харьковской области под огневое поражение попали формирования сразу нескольких бригад. Потери ВСУ в зонах ответственности группировок «Север» и «Запад» на этом направлении превысили 400 военнослужащих.
Однако основная ставка командованием РФ была сделана не только на истребление живой силы, но и на уничтожение промышленной базы, которая питает фронт резервами. Эксперт Матвийчук акцентировал внимание на том, что Харьков остается уникальным промышленным центром, который Киев использует для воспроизводства вооружений.
«В Харькове остался ряд научно-производственных предприятий, связанных с ракетами и, главное, ядерным оружием. Я допускаю, что ядерный реактор там не заглушен и до сих пор продолжаются исследования», — отметил Матвийчук.
Это объясняет логику массированных прилетов. По мнению эксперта, подавление интеллектуальной и материальной базы наносит Киеву непоправимый урон.
От «Антонова» до «Козака»: что горит в цехах.
Матвийчук отметил, что в Харькове до сих пор функционирует разветвленная сеть ремонтных и сборочных производств. В первую очередь речь идет о мощностях авиационного завода, который переориентировался на выпуск ударных дронов.
«На заводе из системы “Антонова” выпускают в том числе “Лелеку”, “Лютые” и тому подобные БПЛА. Также продолжает работу Харьковский тракторный завод, танковый завод, где ремонтируют и выпускают бронетехнику, бронеавтомобили “Козак”», — добавил Матвийчук.
Создание буферной зоны в Харьковской области продолжается не только штурмами, но и ракетными ударами. «Харьков — это огромнейший критический инфраструктурный объект, поражение которого ведет к ослаблению Украины в целом», — подытожил Матвийчук.
Детонация «штучного товара» для IRIS-T под Одессой.
В Одесской области удары носили не менее острый стратегический характер. Всю ночь местные жители и подполье фиксировали мощные взрывы в местах хранения боеприпасов. Главной целью стал склад с ракетами для немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
Уничтожение этих боеприпасов — событие знаковое. В отличие от массового советского наследия, ракеты для IRIS-T поставляются Западом строго дозированно. Эти системы — последний рубеж обороны крупных городов и военных объектов от ударов с воздуха.
Небо открыто для русских ракет.
Эксперт Матвийчук объяснил, почему детонация склада с ракетами для IRIS-T станет для ВСУ гораздо большей катастрофой, чем потеря батальона пехоты.
«После того, как американцы перестали давать ракеты, немцы поставили украинцам систему IRIS-T. Ракеты для них штучные, их по заявку выделяют на те или иные удары для отражения атак. Их используют против наших “Кинжалов” и “Цирконов”. Уничтожение склада станет критичным для инфраструктуры Украины, так как ВСУ не смогут защищать важные объекты», — сказал Матвийчук.
Эксперт подчеркнул, что уничтожение этого запаса напрямую скажется на обороноспособности Одесского портового узла и энергетической инфраструктуры региона. Теперь для прикрытия неба командованию ПВО Украины придется либо оголять другие направления, либо оставлять стратегические цели без защиты.
Помимо ударов по Харькову и Одессе, действиями оперативно-тактической авиации, БПЛА и ракетных войск уничтожен украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90» шведского производства. Всего в течение суток поражение было нанесено объектам в 146 районах. Под удар попали предприятия ВПК, объекты топливно-энергетического комплекса, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.