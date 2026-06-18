Награды медикам Владивостока вручил глава города Константин Шестаков

Как сообщила пресс‑служба администрации города, мэр в поздравительной речи отметил неоценимый вклад врачей, медсестёр, фельдшеров и других специалистов в развитие медицины столицы Дальнего Востока и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.