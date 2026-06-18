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Награды медикам Владивостока вручил глава города Константин Шестаков

55 специалистов получили почётные грамоты, благодарности и знаки отличия накануне профессионального праздника.

Источник: Аргументы и факты

Накануне профессионального праздника — Дня медицинского работника — глава Владивостока Константин Шестаков вручил награды лучшим специалистам государственных медицинских учреждений города. В торжественной церемонии 17 июня отличившиеся медики получили почётные грамоты, благодарности, знаки отличия «За заслуги перед Владивостоком» и медали «За безупречный труд».

Как сообщила пресс‑служба администрации города, мэр в поздравительной речи отметил неоценимый вклад врачей, медсестёр, фельдшеров и других специалистов в развитие медицины столицы Дальнего Востока и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Наград удостоены сотрудники 35 медицинских учреждений: станции переливания крови, госпиталя для ветеранов войн, детских поликлиник № 2, 3, 5, взрослых поликлиник № 1, 3, 9, перинатального центра, стоматологической поликлиники, наркологического диспансера, скорой медицинской помощи, противотуберкулезного диспансера, онкологического диспансера, многопрофильного медицинского центра № 1, родильного дома № 3, кожно-венерологического диспансера, центра специализированных видов медицинской помощи, детских больниц № 1, 2, клинических больниц № 2, 4, детской и взрослой психиатрических больниц, инфекционной больницы, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, фтизиопульмонологического центра и информационно-аналитического центра. Всего награждено 55 человек.

Торжественная церемония награждения завершилась небольшим праздничным концертом.