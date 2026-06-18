В Новосибирской области обновят правила предоставления платных медицинских услуг

С 1 сентября пациенты смогут оформлять договоры на платные услуги дистанционно через официальный сайт или мобильное приложение клиники. Также с этого момента в договорах начнут обязательно указывать сроки оказания медицинской помощи.
Новые возможности будут доступны только в тех медицинских учреждениях, которые имеют необходимую техническую базу для дистанционного оформления договоров.
Изменения коснутся и содержания самих договоров. При получении анонимных услуг больше не потребуется указывать паспортные данные. Кроме того, в договорах будут фиксироваться сроки оказания медицинских услуг, сообщает ТАСС.
Также клиники, предоставляющие платные медицинские услуги, обязаны передавать соответствующую информацию в Единую государственную информационную систему здравоохранения.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области более 14 тысяч медиков досрочно вышли на пенсию.
Татьяна Картавых