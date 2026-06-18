Красноярцев приглашают на фестиваль йоги в парке «Покровский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня в парке «Покровский» пройдет фестиваль йоги и практик осознанного отдыха.
Начало программы — в 19:00. Гости смогут познакомиться с современными направлениями оздоровительных практик: звукотерапией, поющими чашами, арт-терапией и метафорическими ассоциативными картами.
С 20:00 начнется массовая практика хатха-йоги, включающая физические упражнения, дыхательные техники и элементы концентрации.
После основной тренировки участникам предложат медитативный блок с элементами глубокого расслабления, сообщает мэрия.
Для участия необходима предварительная регистрация. Рекомендуется прийти в спортивной форме и взять с собой коврик для занятий.
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