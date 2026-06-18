Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают на фестиваль йоги в парке «Покровский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня в парке «Покровский» пройдет фестиваль йоги и практик осознанного отдыха.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня в парке «Покровский» пройдет фестиваль йоги и практик осознанного отдыха.

Начало программы — в 19:00. Гости смогут познакомиться с современными направлениями оздоровительных практик: звукотерапией, поющими чашами, арт-терапией и метафорическими ассоциативными картами.

С 20:00 начнется массовая практика хатха-йоги, включающая физические упражнения, дыхательные техники и элементы концентрации.

После основной тренировки участникам предложат медитативный блок с элементами глубокого расслабления, сообщает мэрия.

Для участия необходима предварительная регистрация. Рекомендуется прийти в спортивной форме и взять с собой коврик для занятий.

16+

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше