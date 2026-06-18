Мошенники рассылают вредоносные письма бухгалтерам

«Для группировки характерны всплески активности — после массовых рассылок обычно наступает затишье, порой до нескольких месяцев. Пик рассылок пришелся на февраль-март, после чего их количество пошло на спад и сократилось в десятки раз. В ряде случаев рассылки вредоносных писем проводились от ранее скомпрометированной организации по ее контрагентам, что увеличивало шансы преступников на результативность атаки», — пояснили в компании.