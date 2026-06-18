Рухнула крепость Донбасса, элита ВСУ в панике: главная новость СВО 18 июня

Российские подразделения продолжают зачищать освобожденное село Новый Донбасс в ДНР. Взятие под контроль этого населенного пункта открыло ВС РФ прямую дорогу на Доброполье.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке в селе.
Напомним, Минобороны РФ 16 июня сообщило об освобождении села Новый Донбасс на добропольском направлении. Населенный пункт удалось взять под контроль в результате наступательных действий группировки войск «Центр».
В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА вскрыли огневые позиции, а также места скопления личного состава ВСУ в районе населенного пункта. Для уничтожения целей были задействованы артиллеристы и дроноводы.
Гагин подчеркнул, что село Новый Донбасс освобождено, однако боевая работа еще продолжается.
«Это небольшой населенный пункт, основное его значение было в том, что это один из важнейших укрепрайонов на пути к Доброполью. По большому счету, это серьезная крепость. Противник за нее держался и чувствовал себя там достаточно комфортно. Укрепрайон был хорошо подготовлен, на подступах — как это у них обычно — было минирование», — пояснил военный эксперт.
Гагин сообщил, что российские подразделения при наступлении произвели разминирование, а изначально прорывались в населенный пункт небольшими группами.
«Когда наступаешь на какой-то участок, где есть угроза минирования, сначала делаются проходы по минным полям. Потом заходят малые группы и ведут подготовку, чтобы была возможность подойти основным силам», — добавил специалист.
По словам Гагина, в населенном пункте еще остаются боевики ВСУ, некоторые даже пытаются оказывать сопротивление, однако всех их ждет либо плен, либо ликвидация.
«Остались одиночные очаги сопротивления, небольшие группы ВСУ. Это всегда бывает. В любом случае они будут зачищены — найдены и зачищены. У них два выхода: сдача в российский плен или ликвидация. Само село небольшое, но у него важное значение укрепрайона на дороге, ведущей к большому населенному пункту», — сказал он.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о новых успехах ВС РФ на добропольском направлении. По его словам, подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в направлении Доброполья и трассы Доброполье — Краматорск.
Севернее Нового Донбасса, как утверждается, российские подразделения заняли Кутузовку и ведут бои в районе дачного поселка у водоемов Чернявский, Анновская гребля, а также на подступах к шламоотстойникам.