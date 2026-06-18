Двое подростков из Приморья пойдут под суд за теракт на железной дороге за 80 тысяч рублей

«По версии следствия, в мае прошлого года один из них в ходе переписки в мессенджере получил предложение за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. К противоправной деятельности он привлёк своего приятеля, и они вступили в преступный сговор с куратором, который предоставил им инструкции по совершению преступления и пообещал выплатить вознаграждение в размере 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении.