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Двое подростков из Приморья пойдут под суд за теракт на железной дороге за 80 тысяч рублей

По заданию неизвестного куратора через мессенджер они подожгли оборудование, управляющее движением поездов.

Источник: PrimaMedia.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска, обвиняемых в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, в мае прошлого года один из них в ходе переписки в мессенджере получил предложение за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. К противоправной деятельности он привлёк своего приятеля, и они вступили в преступный сговор с куратором, который предоставил им инструкции по совершению преступления и пообещал выплатить вознаграждение в размере 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По указанию организатора подростки подожгли релейный и батарейный шкафы на участке между станциями Ружино и Лесозаводск — оборудование, критически важное для управления движением поездов. Инцидент был зафиксирован на камеру мобильного телефона, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия. Позднее организатор перевёл им 8 тысяч рублей.

Задержание подростков провели сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тихоокеанский флотский военный суд.

Напомним, что с начала 2026 года правоохранительные органы в Приморье возбудили уголовные дела в отношении 15 человек в возрасте до 25 лет по обвинениям в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Среди них — восемь несовершеннолетних.

Среди обвиняемых — иностранец: 15 террористических преступлений пресечено в Приморье.

По итогам расследований три уголовных дела направлены в суд.