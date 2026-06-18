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Житель Новосибирской области отправился на обязательные работы за долг по алиментам в 400 тысяч

Чулымский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Каргата.

Источник: Сиб.фм

Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Несмотря на решение суда, обязывающее его платить алименты, отец без уважительных причин уклонялся от выплат на содержание сына. С момента возбуждения исполнительного производства общая сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ, назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирской области приставы взыскали 49 млн рублей алиментов за две недели.