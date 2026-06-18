Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровского края потерял 275 тысяч рублей из-за обмана мошенников

Житель рабочего посёлка Переяславка в районе имени Лазо стал жертвой схемы телефонных мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Житель рабочего посёлка Переяславка в районе имени Лазо стал жертвой схемы телефонных мошенников и потерял более 275 тысяч рублей. Сначала ему позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании, и выманил код из СМС сообщения, ссылаясь на установку нового домофона. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Затем последовал звонок от лже сотрудника банка, который убедил потерпевшего перевести все средства на «безопасный счёт». В результате гражданин лишился крупной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведёт розыск причастных лиц.

Правоохранительные органы предупреждают: никогда не сообщайте коды из СМС сообщений третьим лицам; не переводите деньги на указанные незнакомцами счета; помните, что «безопасных счетов» не существует; игнорируйте звонки от «банков» и «служб безопасности» с требованиями совершить финансовые операции.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru