Житель Хабаровского края потерял 275 тысяч рублей из-за обмана мошенников

Житель рабочего посёлка Переяславка в районе имени Лазо стал жертвой схемы телефонных мошенников и потерял более 275 тысяч рублей. Сначала ему позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании, и выманил код из СМС сообщения, ссылаясь на установку нового домофона. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.