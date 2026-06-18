В Красноярском крае продавали шашлык, который после разморозки терял больше половины веса

Жительница Минусинска пожаловалась в краевой Роспотребнадзор на местный магазин «Светофор» — там она купила продукт и обнаружила несоответствие веса.
Дома при разморозке шашлыка «По Кавказски» основной вес ушел в воду и вместо 1 кг мяса в чистом виде оказалось чуть более 400 гр.
Специалисты провели выездную проверку и установили, что шашлык продавался без ценника и с нарушениями маркировки: отсутствовали сведения о производителе, адресе, весе, дате, месте изготовления и упаковки (расфасовки) и прочие.
«Также не выполнялись требования к маркировке пищевой продукции в том случае, если перед замораживанием она была помещена в жидкую среду — наряду с указанием объема или массы пищевой продукции вместе с жидкой средой на маркировке должен быть указан дополнительно объем или масса пищевой продукции, помещенной в жидкую среду», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Продавец ООО «Торгсервис 324» сообщил, что производителем является красноярская компания ООО «Стадия-2», а партия шашлыка объемом 100 кг возвращена поставщику.
За выявленные нарушения правил продажи и требований к маркировке обоим ООО объявили предостережения о недопустимости несоблюдения законодательства.
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