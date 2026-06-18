В Красноярском крае продавали шашлык, который после разморозки терял больше половины веса

«Также не выполнялись требования к маркировке пищевой продукции в том случае, если перед замораживанием она была помещена в жидкую среду — наряду с указанием объема или массы пищевой продукции вместе с жидкой средой на маркировке должен быть указан дополнительно объем или масса пищевой продукции, помещенной в жидкую среду», — рассказали в Роспотребнадзоре.