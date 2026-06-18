РФС дисквалифицировал пятерых игроков футзальных клубов «Ухта» и КПРФ за ставки

При этом дисквалификация Асадова включает два года условно и год испытательного срока, а Безрукова и Денисова — 30 месяцев и шесть месяцев испытательного срока.
Кроме того, на три года отстранены тренер «Ухты» Вадим Яшин и начальник футбольного клуба «Машук-КМВ» Михаил Мулляр. Все наказаны за нарушение статьи 18 регламента РФС по этике — запрет на участие в азартных играх и тотализаторах.
Сезон-2025/26 завершился победой «Ухты» в Суперлиге, но 8 июня президент клуба заявил о приостановке выступлений из-за финансовых проблем. КПРФ занял третье место.
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