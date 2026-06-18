РФС дисквалифицировал пятерых игроков футзальных клубов «Ухта» и КПРФ за ставки

РФС дисквалифицировал игроков футзальных клубов «Ухта» и КПРФ за ставки. Даниил Ильин (КПРФ) отстранён на семь лет, из которых пять условно с испытательным сроком два года. Дмитрий Хусаинов («Ухта») дисквалифицирован на пять лет (три условно). Трёхлетние дисквалификации получили ещё три футзалиста — Янар Асадов и Олег Безруков из КПРФ, а также Сергей Денисов из «Ухты», сообщается на официальном сайте РФС.