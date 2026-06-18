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В Башкирии на Кармановском водохранилище спасли двух мужчин

У них на воде стала сдуваться лодка.

Источник: Башинформ

По данным МЧС по РБ, 17 июня старший государственный инспектор ГИМС Нижне-Бельского участка Васим Давлетшин оказал помощь двум мужчинам, попавшим в затруднительное положение на воде.

Двое молодых людей — Максим и Артём — отправились на рыбалку на Кармановское водохранилище около Нефтекамска. На воде их надувная лодка начала стремительно терять герметичность и спускаться. Оказавшись далеко от берега, мужчины не могли самостоятельно добраться до суши и вызвали спасателей по номеру 112.

Инспектор ГИМС МЧС России оперативно прибыл на место происшествия, эвакуировал рыбаков и доставил их на берег. В инциденте обошлось без пострадавших.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии с начала купального сезона утонуло шесть человек.

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