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Чернышенко рассказал о работе по профилактике социального сиротства

Чернышенко: работа по профилактике социального сиротства дает результаты.

ЧИТА, 18 июн — РИА Новости. Работа по профилактике социального сиротства в России уже дает значимые результаты, снижается число детей, находящихся в учреждениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Забайкалье в четверг стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей».

«Важным этапом… стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Ее логичным продолжением стало создание по распоряжению президента межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Уже сегодня эта работа дает значимые результаты. Реализуемая программа “Дети в семье” подтверждает эффективность семьесберегающего подхода», — привели на открытии сессии приветственное обращение Чернышенко к участникам.

По словам вице-премьера, благодаря внедрению новых механизмов помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.

«Все больше семей получают поддержку в кризисной ситуации, а дети возвращаются в родную семью. Ключевая задача — обеспечить масштабирование. В каждом субъекте Российской Федерации важно выстроить четкое межведомственное взаимодействие, усилить раннюю профилактику, повысить качество помощи семьям в кризисной ситуации», — отметил Чернышенко.

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