Чернышенко рассказал о работе по профилактике социального сиротства

«Важным этапом… стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Ее логичным продолжением стало создание по распоряжению президента межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Уже сегодня эта работа дает значимые результаты. Реализуемая программа “Дети в семье” подтверждает эффективность семьесберегающего подхода», — привели на открытии сессии приветственное обращение Чернышенко к участникам.