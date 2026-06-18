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Леонтьев может взыскать миллионы за нарушение условий концерта

Народный артист России Валерий Леонтьев вправе требовать от организаторов концертов крупную неустойку в случае нарушения условий своего райдера.

Народный артист России Валерий Леонтьев вправе требовать от организаторов концертов крупную неустойку в случае нарушения условий своего райдера. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, если артист обнаружит несоответствия в организации выступления или отсутствие предусмотренных райдером позиций, сумма штрафных санкций может составить от 2 миллионов рублей.

Источник уточнил, что речь идет о случаях, когда организаторы не выполняют обязательства, связанные с подготовкой площадки или обеспечением условий, согласованных заранее.

Леонтьев остается одной из наиболее известных фигур отечественной эстрады. Широкую популярность он получил в 1980—1990-х годах благодаря масштабным концертным программам, ярким сценическим образам и сложным постановочным номерам.

Среди самых известных композиций артиста — «Дельтаплан», «Казанова» и «Маргарита». На протяжении многих лет его выступления собирали крупные концертные площадки и стадионы.

С 2022 года певец проживает в США. В августе 2025 года он приезжал в Россию, где принял участие в музыкальном фестивале «Новая волна».

Райдеры популярных исполнителей обычно являются неотъемлемой частью договоров с организаторами и содержат перечень технических, бытовых и организационных требований, выполнение которых считается обязательным условием проведения концерта.

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