Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя женщина сломала ногу, упав со скалы на «Красноярских Столбах»

За последнюю неделю восемь человек получили травмы.

На «Красноярских Столбах» женщина упала с Первого Столба и сломала ногу. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

17 июня в нацпарке «Красноярские Столбы» 50-летняя туристка сорвалась с Первого Столба и получила травму ноги. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда зафиксировали повреждённую конечность шиной, эвакуировали женщину на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Это уже восьмой случай травматизма на «Столбах» за последние семь дней. Спасатели призывают посетителей парка быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее мы сообщали, что в Ачинске спасатели вывели из воды детей, купавшихся в запрещённом месте.