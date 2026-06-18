50-летняя женщина сломала ногу, упав со скалы на «Красноярских Столбах»

На «Красноярских Столбах» женщина упала с Первого Столба и сломала ногу. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
17 июня в нацпарке «Красноярские Столбы» 50-летняя туристка сорвалась с Первого Столба и получила травму ноги. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда зафиксировали повреждённую конечность шиной, эвакуировали женщину на носилках и передали бригаде скорой помощи.
Это уже восьмой случай травматизма на «Столбах» за последние семь дней. Спасатели призывают посетителей парка быть предельно внимательными и осторожными.
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