Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заморозки до −2 градусов ожидаются в Красноярском крае

По данным синоптиков Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18−19 июня на территории центральных и южных округов Красноярского края местами ожидаются заморозки.

По данным синоптиков Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18−19 июня на территории центральных и южных округов Красноярского края местами ожидаются заморозки до −2 градусов. Центральные округа: 18 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +20…+25 градусов. Пожарная опасность I-III, местами IV-V класса. 19 июня: ясно, без осадков. Температура ночью +6…+11, местами −2…+3 градуса, заморозки. Днем +22…+27 градусов. Пожарная опасность II-III, местами IV-V класса. Южные округа: 18 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +20…+25, в горах местами +10…+15 градусов. Пожарная опасность I, местами II класса. 19 июня: ясно, без осадков. Температура ночью +5…+10, местами −2…+3 градуса, заморозки. Днем +23…+28, местами +15…+20 градусов. Пожарная опасность II-III класса. Кроме того, 18−19 июня в Эвенкийском округе прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность V класса.