Заморозки до −2 градусов ожидаются в Красноярском крае

По данным синоптиков Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18−19 июня на территории центральных и южных округов Красноярского края местами ожидаются заморозки до −2 градусов. Центральные округа: 18 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +20…+25 градусов. Пожарная опасность I-III, местами IV-V класса. 19 июня: ясно, без осадков. Температура ночью +6…+11, местами −2…+3 градуса, заморозки. Днем +22…+27 градусов. Пожарная опасность II-III, местами IV-V класса. Южные округа: 18 июня: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем +20…+25, в горах местами +10…+15 градусов. Пожарная опасность I, местами II класса. 19 июня: ясно, без осадков. Температура ночью +5…+10, местами −2…+3 градуса, заморозки. Днем +23…+28, местами +15…+20 градусов. Пожарная опасность II-III класса. Кроме того, 18−19 июня в Эвенкийском округе прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность V класса.