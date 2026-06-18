Странные взгляд и речь: вид Зеленского на G7 шокировал всех

«Что касается визита актера Зеленского на саммит, который по недоразумению все еще исполняет роль главы Украины. Он там отпиарился по полной программе. Анализировать то, что он говорил, даже не имеет смысла. По большому счету, “Большая Семерка” уже никакая не Семерка, это штаб коллективного Запада. Это не те люди, которые управляют нашим миром», — сказал Климов.