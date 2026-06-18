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Странные взгляд и речь: вид Зеленского на G7 шокировал всех

Зеленский посетил саммит G7, он удивил всех странным поведением. Экс-сенатор и член СВО Климов назвал его визит недоразумением. Почему саммит оказался провальным и почему Россия на этом фоне укрепляет позиции — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Визит Владимира Зеленского на саммит G7 является сплошным недоразумением, заявил aif.ru экс-сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

Саммит G7 проходит 15−17 июня во Франции. Страны-участницы договорились увеличить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине.

«Что касается визита актера Зеленского на саммит, который по недоразумению все еще исполняет роль главы Украины. Он там отпиарился по полной программе. Анализировать то, что он говорил, даже не имеет смысла. По большому счету, “Большая Семерка” уже никакая не Семерка, это штаб коллективного Запада. Это не те люди, которые управляют нашим миром», — сказал Климов.

Он отметил, что на фоне провального саммита G7 видно, как сильно укрепляется позиция России.

«У нас начинается саммит Россия — АСЕАН, позже ожидаем саммит Россия — Африка. И это не считая отдельных наших двусторонних контактов. В будущем году Россия становится председателем ШОС. Здесь наглядно видно, где есть успех. А на G7 итоги разве что в том, что слегка обогатили местный бюджет. Судя по всему, было абсолютно бестолковое мероприятие», — подытожил Климов.

В Сети ранее обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского на саммите G7. Глава киевского режима не улыбался, тяжело дышал, не мог сфокусировать взгляд и смотрел куда-то в сторону. Темп речи был замедленным.

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