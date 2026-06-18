Бердский суд встал на сторону студента и расторг договор с IT-школой, не оказавшей услуги

Как установили в суде, истец оставил заявку на обучение на сайте образовательной платформы. После этого с ним связался менеджер ООО «ЭДЭКС» и предложил пройти IT-курсы по программе «Обучаем. Устраиваемся на работу. Только потом платим». Стороны заключили договор на предоставление доступа к обучающей онлайн-платформе. Стоимость курсов составила 137 648 рублей 70 копеек. Для оплаты новосибирец оформил целевой заём в микрофинансовой компании ООО «Микрофинансовая компания Т-Финанс», деньги перечислили напрямую образовательной организации.
Однако фактически услуги истцу так и не оказали. На отправленные претензии ответа не последовало. В ходе разбирательства представитель микрофинансовой организации возражал против иска, настаивая, что компания не должна отвечать по данному делу. Он пояснил, что заём был оформлен в связи с договором с образовательной организацией, деньги пошли продавцу услуг, а условия договора соответствовали закону.
Бердский городской суд встал на сторону потребителя и удовлетворил все заявленные требования в полном объёме. Окончательное решение суд принял 13 мая. На данный момент оно не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что напавшего с ножом на женщину новосибирца отправили в СИЗО на два месяца.