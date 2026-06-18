Бердский суд встал на сторону студента и расторг договор с IT-школой, не оказавшей услуги

Однако фактически услуги истцу так и не оказали. На отправленные претензии ответа не последовало. В ходе разбирательства представитель микрофинансовой организации возражал против иска, настаивая, что компания не должна отвечать по данному делу. Он пояснил, что заём был оформлен в связи с договором с образовательной организацией, деньги пошли продавцу услуг, а условия договора соответствовали закону.