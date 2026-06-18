Диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить кофе с сиропами

«Там простые сахара, которые очень быстро усваиваются и приводят к скачкам сахара в крови. Люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом — им категорически не рекомендуется употреблять такие продукты. Увеличивается риск как повышения сахара в крови, так и противоположного эффекта, когда сахар может упасть ниже нормы. Кроме того, быстрые сахара очень часто переходят в запасы жира, что способствует избыточному весу. Также повышается нагрузка на печень», — пояснил эксперт.