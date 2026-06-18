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Диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить кофе с сиропами

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru предупредил, что сиропами в кофейнях могут маскировать не очень хороший кофе.

Источник: Аргументы и факты

Сиропы в кофе — довольно вредный продукт, который приводит к скачкам сахара в крови, предупредил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что с особой осторожностью такие напитки необходимо употреблять тем, кто страдает из-за лишнего веса.

«Там простые сахара, которые очень быстро усваиваются и приводят к скачкам сахара в крови. Люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом — им категорически не рекомендуется употреблять такие продукты. Увеличивается риск как повышения сахара в крови, так и противоположного эффекта, когда сахар может упасть ниже нормы. Кроме того, быстрые сахара очень часто переходят в запасы жира, что способствует избыточному весу. Также повышается нагрузка на печень», — пояснил эксперт.

Еще одна опасность сиропов — подсластители с искусственными компонентами, которые не лучшим образом воспринимаются желудочно-кишечным трактом и могут приводить к различным расстройствам ЖКТ.

«А искусственные красители, в свою очередь, могут вызвать аллергические реакции», — добавил специалист.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть яичницу и омлет.