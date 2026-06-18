Первый чемпионат по твистеру прошёл в Амурске

Первый чемпионат города по твистеру провели в Амурске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», необычное соревнование приурочили к празднованию 68-й годовщины со дня основания города.
На первый чемпионат записалось восемь команд по три человека. Возраст участников варьировался от 9 до 37 лет.
— Прошли соревнования на выносливость, гибкость и целеустремленность. Одно поле, 30 минут: победители были определенны по суммарному количеству нахождения на поле команды. Упал, поставил руку или ногу не на тот цвет — судья просил выйти с поля, — рассказали во Дворце Культуры Амурска.
Помимо массового твистера организаторы также провели мастер-классы, помимо этого, гости праздника могли попробовать свои силы в настольных играх, принять участие во флешмобе, послушать живую музыку.
Напомним, для празднования Дня рождения города жителей ожидает насыщенная программа, которая охватывает не один день — от камерных музейных встреч до массовых уличных гуляний.