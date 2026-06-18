Первый чемпионат по твистеру прошёл в Амурске

— Прошли соревнования на выносливость, гибкость и целеустремленность. Одно поле, 30 минут: победители были определенны по суммарному количеству нахождения на поле команды. Упал, поставил руку или ногу не на тот цвет — судья просил выйти с поля, — рассказали во Дворце Культуры Амурска.