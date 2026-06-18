Названа сумма, которую США потратили на войну с Ираном: во сколько обошлись 108 дней конфликта налогоплательщикам

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела. Согласно тексту, финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней с возможностью продления. США обязуются поэтапно снять ограничения и морскую блокаду, а также вывести войска из приграничных районов.