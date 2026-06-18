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Названа сумма, которую США потратили на войну с Ираном: во сколько обошлись 108 дней конфликта налогоплательщикам

IWCT: США потратили на войну с Ираном 146,3 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Власти США потратили на войну с Ираном 146,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Подсчеты показали, что 108 дней вооруженного конфликта на Ближнем Востоке обошлись американским налогоплательщикам примерно в 146,3 миллиарда долларов.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела. Согласно тексту, финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней с возможностью продления. США обязуются поэтапно снять ограничения и морскую блокаду, а также вывести войска из приграничных районов.

Однако американская пресса назвала сделку президента США Дональда Трампа с Ираном унижением для Вашингтона. Хозяин Белого дома совершил серьезную ошибку, развязав четырехмесячный конфликт, который велся «безрассудно» и с нарушением закона.

Напомним, KP.RU опубликовал полный текст договора, который подписали США и Иран.

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