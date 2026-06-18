Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику

КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Сильный клубничный аромат, равномерный цвет и ярко-зеленый хвостик являются признаками сладкой ягоды, рассказал РИА Новости заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» («ЦОК АПК») ученый-агроном Валерий Немченко.
«В первую очередь всегда нюхайте ягоду. Если пахнет слабо или совсем не пахнет, вкусной она не будет. Смотрите на цвет: сладкая ягода должна быть равномерного насыщенного красного цвета без белых или зеленоватых бочков. Если хвостик ярко-зеленый, значит, клубнику сорвали недавно», — сказал Немченко.
Он уточнил, что на форму и размер ягоды можно не обращать внимания: неровные и мелкие плоды ничуть не уступают в сладости и аромате крупным.
Ученый рассказал и о «секретном приеме», который можно использовать, чтобы выбрать наиболее сладкую клубнику: нужно искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода, между ними и ягодой есть зазор.
«Хотя стоит помнить, что форма прилегания чашелистика — это зачастую просто генетическая особенность конкретного сорта, у многих популярных десертных сортов такой зазор действительно часто сопутствует хорошему накоплению сахаров», — объяснил Немченко.
Агроном также отметил, что важны условия выращивания клубники. В условиях переувлажнения и дефицита солнца ягоды не могут полностью раскрыть свой генетический потенциал. По словам Немченко, сахара — это продукт фотосинтеза, и клубника, которая выращивалась даже в легкой полутени, сладкой не будет.
Самыми сладкими среди ранних и среднеспелых сортов клубники, выращиваемой на Кубани, ученый назвал Клери и Азию. Среднепоздний сорт Зенга Зенгана дает сахаристые плоды с мощнейшим, «детским» ароматом клубники, а поздняя немецкая Мальвина плодоносит с конца июля до середины осени, у нее крупные темно-красные ягоды с земляничным ароматом, добавил Немченко.