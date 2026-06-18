Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику

«В первую очередь всегда нюхайте ягоду. Если пахнет слабо или совсем не пахнет, вкусной она не будет. Смотрите на цвет: сладкая ягода должна быть равномерного насыщенного красного цвета без белых или зеленоватых бочков. Если хвостик ярко-зеленый, значит, клубнику сорвали недавно», — сказал Немченко.