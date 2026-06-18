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В Ростовской области из-за атаки БПЛА один человек погиб, двое были ранены

Во время воздушной атаки на Ростовскую область был поврежден тепловоз и загорелись коммерческие объекты.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 июня в ходе воздушной атаки на Ростовскую область погиб человек, есть раненые. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

— Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, — написал глава региона.

Известно, что двоих пострадавших доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им помощь.

Кроме того, из-за атаки БПЛА был поврежден тепловоз и случилось два загорания коммерческих объектов.

— Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться.

Власти предупреждают: воздушная атака продолжается, беспилотная опасность сохраняется. Людей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам!

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