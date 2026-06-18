Собянин сообщил о незначительных повреждениях на территории ТЦ после атаки БПЛА

«Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Мэр также проинформировал об уничтожении ещё пяти БПЛА на подлёте к городу. Общее число сбитых беспилотников выросло до 33.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.
Атаки киевского режима на мирное население и инфраструктуру являются провокацией, призванной отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения, неоднократно заявляли в России. Средства противовоздушной обороны РФ стабильно сбивают вражеские аппараты. Реакцией на действия киевского режима становятся точечные поражения объектов украинского военно-промышленного комплекса, где налажено производство беспилотников.
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