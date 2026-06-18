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Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на Гуково

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Двух пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате воздушной атаки поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия, отметил губернатор.

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