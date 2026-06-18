ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену

Напомним, что в марте этого года нижегородский стадион принимал турнир по тайскому боксу, а в середине мая на арене можно было следить за шахматными баталиями в рамках «Кубка открытия-2026». Минувшей же весной возле стадиона проходил традиционный благотворительный полумарафон «Беги, герой!», а недавно, 13 июня, на «Совкомбанк Арене» выступила поп-группа «Руки вверх!» в честь своего 30-летия.