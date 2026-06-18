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ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену

В новом сезоне футболисты по-прежнему будут играть на «Совкомбанк Арене».

Источник: Время

На данный момент изменение домашней арены для футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» не планируется. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

«Стадион остается домашней площадкой клуба, и на нем планируется проведение матчей Первой лиги», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне «Пари НН» покинул Российскую Премьер-Лигу. Теперь нижегородцы будут выступать в дивизионе рангом ниже — Футбольной Национальной Лиге.

Представители регионального Минспорта также подчеркнули, что на «Совкомбанк Арене» по-прежнему будут проводить и другие масштабные мероприятия разного формата.

Напомним, что в марте этого года нижегородский стадион принимал турнир по тайскому боксу, а в середине мая на арене можно было следить за шахматными баталиями в рамках «Кубка открытия-2026». Минувшей же весной возле стадиона проходил традиционный благотворительный полумарафон «Беги, герой!», а недавно, 13 июня, на «Совкомбанк Арене» выступила поп-группа «Руки вверх!» в честь своего 30-летия.

Ранее мы писали, что нижегородский стадион примет матч за Суперкубок России по футболу.

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