ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену

На данный момент изменение домашней арены для футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» не планируется. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
«Стадион остается домашней площадкой клуба, и на нем планируется проведение матчей Первой лиги», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне «Пари НН» покинул Российскую Премьер-Лигу. Теперь нижегородцы будут выступать в дивизионе рангом ниже — Футбольной Национальной Лиге.
Представители регионального Минспорта также подчеркнули, что на «Совкомбанк Арене» по-прежнему будут проводить и другие масштабные мероприятия разного формата.
Напомним, что в марте этого года нижегородский стадион принимал турнир по тайскому боксу, а в середине мая на арене можно было следить за шахматными баталиями в рамках «Кубка открытия-2026». Минувшей же весной возле стадиона проходил традиционный благотворительный полумарафон «Беги, герой!», а недавно, 13 июня, на «Совкомбанк Арене» выступила поп-группа «Руки вверх!» в честь своего 30-летия.
Ранее мы писали, что нижегородский стадион примет матч за Суперкубок России по футболу.
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