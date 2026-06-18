Биолог рассказала, может ли паук укусить человека

Она отметила, что все виды пауков ядовиты. Однако большинство из них мелкие, и их хелицеры (ротовые придатки — ред.) не в состоянии глубоко прокусить кожу человека, а их яд действует лишь на другие мелкие виды беспозвоночных, которые являются их пищей.