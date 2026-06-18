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Биолог рассказала, может ли паук укусить человека

Биолог Мазанаева: паук использует лишь в крайнем случае как защитную меру.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 18 июн — РИА Новости. Потревоженный паук стремится скрыться от человека, поскольку не рассматривает его как добычу, а укус использует лишь в крайнем случае как защитную меру, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой зоологии и физиологии Дагестанского госуниверситета, кандидат биологических наук, председатель общественного совета при минприроды Дагестана Людмила Мазанаева.

«Потревоженный паук пытается скрыться от человека, так он не его пища. Укус пауков — это их крайняя защитная мера. Яд для них является ценным ресурсом, так они с его помощью добывают себе пищу», — сказала биолог.

Она отметила, что все виды пауков ядовиты. Однако большинство из них мелкие, и их хелицеры (ротовые придатки — ред.) не в состоянии глубоко прокусить кожу человека, а их яд действует лишь на другие мелкие виды беспозвоночных, которые являются их пищей.

В России, по словам Мазанаевой, к паукам, которые могут причинить вред здоровью человека, относятся крестовик, южнорусский тарантул и каракурт («черная вдова»). Яды первых двух видов не приводят к смертельному исходу и легко переносятся, в зависимости от иммунитета человека.

Смертельные случаи от укуса «черной вдовы» редки — например, в Дагестане за последние десятилетия зафиксирован лишь один летальный исход, отметила специалист. При этом она подчеркнула, что тяжелые случаи требуют серьезного медицинского вмешательства.

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