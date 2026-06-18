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Профессию «Писатель» официально утвердят в России с 1 сентября

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу в России с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России».

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу в России с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России».

В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет официальной профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно.

— Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии «Писатель». Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года, — цитирует текст доклада РИА Новости.

Министерство науки и высшего образования России утвердило обновленный перечень предметов, изучение которых станет необходимым для всех студентов, вне зависимости от выбранного ими направления подготовки и формы обучения.

Между тем помощник президента Владимир Мединский выразил мнение, что в России должна быть планово-капиталистическая модель обучения в университетах. В случае если за обучение студента платит государство, после его окончания должно быть обязательное распределение и заключение трудового договора.

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