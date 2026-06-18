С Коммунального моста сняли мужчину, который мог упасть в Енисей

«На место была направлена группа спасателей на катере, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития событий на воде. Одновременно с этим другая группа выдвинулась непосредственно к мужчине, чтобы попытаться вступить с ним в контакт и предотвратить трагедию. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, специалистам удалось снять человека с перил моста», — рассказали в учреждении «Спасатель».