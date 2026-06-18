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С Коммунального моста сняли мужчину, который мог упасть в Енисей

Вечером 17 июня красноярцы заметили на Коммунальном мосту пожилого мужчину, который якобы намеревался спрыгнуть в Енисей.

Вечером 17 июня красноярцы заметили на Коммунальном мосту пожилого мужчину, который стоял у ограждения и мог упасть в Енисей.

Обеспокоенные очевидцы сообщили об этом в экстренные службы.

«На место была направлена группа спасателей на катере, чтобы быть готовыми к любым сценариям развития событий на воде. Одновременно с этим другая группа выдвинулась непосредственно к мужчине, чтобы попытаться вступить с ним в контакт и предотвратить трагедию. Благодаря слаженным и профессиональным действиям, специалистам удалось снять человека с перил моста», — рассказали в учреждении «Спасатель».

Выяснилось, что мужчине 63 года. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

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