Ресторан SADKO и Красноярский краеведческий музей приглашают на ужин в усадьбе Астафьева в Овсянке

«Столы накрыты по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, всё, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому всё на столах крупно, нарядно, всё ядрено, всё зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением».