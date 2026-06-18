Ресторан SADKO и Красноярский краеведческий музей приглашают на ужин в усадьбе Астафьева в Овсянке

Ресторан SADKO и Красноярский краеведческий музей представляют культурно-гастрономический проект «Ужин в усадьбе Астафьева».
Летним вечером, 1 июля, состоится уникальный ужин во дворе усадьбы бабушки писателя, где провел свое детство Виктор Петрович. Ужин пройдет в рамках миссии исследовательской лаборатории ресторана SADKO и Красноярского краеведческого музея по изучению и деархивации традиций русской кухни на территории нашего региона, рассказали организаторы мероприятия.
Виктор Петрович Астафьев видел щедрый летний ужин на берегах Енисея таким:
«Столы накрыты по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, всё, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому всё на столах крупно, нарядно, всё ядрено, всё зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением».
Следуя этому завету, команда SADKO под управлением лучшего шефа Сибири по версии WHERETOEAT SIBERIA 2025 Михаила Михайлова готовит для гостей оригинальное гастрономическое погружение за одним большим празднично накрытым столом на 30 человек с обилием хлебосольных сибирских холодных и горячих яств в несколько подач, анонсировали организаторы ужина.
Главными героями стола станут енисейские нельма, стерлядь, икра хариуса, деревенский ягненок, оленина, рыжики, свежие овощи, щавель, ягодные шаньги, пирог с жимолостью и рябиной и хлеб из печи. Ужин будет сопровождатся шотландским виски Dewar’s и уникальными авторскими коктейлями на его основе и премиксов из дикоросов Овсянки от шеф-бармена Дмитрия Трушина и барной лаборатории Berrywood Family.
Гостей ужина в Овсянку и обратно в Красноярск доставит VIP-трансфер, а перед самим ужином сотрудники Краеведческого музея проведут с гостями теплую культурологическую экскурсию по объектам мемориального комплекса, где поделятся интересными эпизодами и фактами из жизни и творчества великого сибирского писателя. И это далеко не все ценностные впечатления этого грядущего удивительного вечера, обещают организаторы ужина.
«Ждем вас на уникальном культурно-гастрономическом вечере, который случится только один раз и запомнится на всю жизнь».
Стоимость ужина (всё включено) — 14 000 рублей. Бронирование по тел. +7 (391) 988−87−78. Сайт: sadkobwfm.ru.
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