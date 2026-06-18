Расценки для публикации предвыборных материалов

ООО «Лидер», сетевое издание «Информационное агентство AmurMedia» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на:
● выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва в 2026 году.
которые состоятся с 18.09.2026 по 20.09.2026г. Публикации будут осуществляться на сайте сетевого издания «Информационное агентство AmurMedia», amurmedia.ru, регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 — 82742 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.02.2022, по следующим расценкам:
Подготовка информационного сообщения.
на основе предоставленных материалов — 16 000 ₽ с выездом журналиста — 25 000 ₽ аналитический текст — 28 000 ₽ комментарий в обзорном тексте — 8 000 ₽ фоторепортаж (до 20 фотографий) — 25 000 ₽ видеорепортаж — 35 000 ₽ лонгрид — 70 000 ₽ интервью — 66 000 ₽ интервью + видеоверсия — 76 000 ₽ проведение опроса — 30 000 ₽
Размещение информационного сообщения.
размещение в ленте новостей — 36 000 ₽ размещение с закреплением на главной странице в блоках РН1-РН5 на 2 суток — 40 000 ₽ размещение с закреплением на главной странице в блоках РН6-РН10 на 2 суток — 35 000 ₽ +1 сутки дополнительно — 4 000 ₽ комментарий в обзорном тексте — 20 000 ₽
Размещение информации в социальных сетях.
информационный пост в Telegram — 16000 ₽ информационный пост в MAX — 5000 ₽ информационный пост в Вконтакте, Одноклассники — 10000 ₽
Размещение информации.
в канале в Дзен — 15000 ₽
Проведение интернет-конференции — 120 000 ₽
Проведение онлайн-конференции — 150 000 ₽
Проведение круглого стола — 100 000 ₽
Брендированная страница проекта для объединения новостей заказчика — 70 000 ₽
Размещение баннера.
Место / формат.
Цена web+mob за 1000 показов руб.
Главная страница сайта десктопная Billboard 970*250 + мобильная top_m 300*250.
900.
Цены указаны с учетом НДС 7%