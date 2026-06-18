Онколог Черемушкин оценил слухи о симуляции рака Лерчек

Врач-онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил особенность состояния блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.
Ранее сообщалось, что прокуратура просит суд назначить повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу блогера Лерчек. Это происходит на фоне возмущений о том, что после химиотерапии Чекалина сразу отправилась в спортзал, хотя, как считают пользователи, тяжелый диагноз этого не позволяет.
«Вряд ли кто-то решится фальсифицировать такую тяжелую болезнь, потому что профессионал быстро разберется что к чему. В течении болезни есть нюансы, которые могут объяснить это все. У Чекалиной агрессивно растущий рак. Клетки очень неустойчивые, быстро делятся, хорошо поддаются терапии. Начав лечение, вы получаете хороший, быстрый эффект. Молодой организм позволил все это компенсировать. Плюс она лечится в клинике, которая имеет весь арсенал», — сказал Черемушкин.
При этом он отметил, что с каждым новым курсом эффективность лечения может снижаться, а токсичность, наоборот, возрастать.
«Когда эффективность сходит на нет, нужно менять лечение. Здесь такой момент, что вы искусственным образом проводите отбор, остаются клетки, устойчивые к лечению. Нужно время, чтобы сформировался новый клеточный клон. В жизни от одной клетки до опухоли два сантиметра проходит от 5 до 15 лет. Так и здесь есть временной промежуток. Должна сохраняться максимальная настороженность, потому что формируются новые клеточные группы, которые могут дать вам жару, потому что будут устойчивы к лечению. То есть, вся борьба еще впереди, в таких случаях лечение занимает год и больше», — пояснил он.
Онколог добавил, что Чекалина является заметной фигурой в информационном пространстве, поэтому она может показывать, что якобы все хорошо.
«Тут чисто психологический момент еще. Человек имеет смертельную болезнь, но он не верит, что это с ним может произойти… Тут столько всего намешано: и психология, и токсикология. У человека вся жизнь переворачивается и всех разные поведенческие модели. Может, она показывает, что победит болезнь. А по сути, все идет своим чередом», — заключил Черемушкин.