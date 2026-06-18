Россияне увеличили бронирования летних туров на 40%

Россияне всё чаще бронируют летний отпуск заранее — число бронирований выросло на 40% по сравнению с 2025 годом. Средний чек зарубежной поездки достиг 194 400 рублей, он увеличился на 13%. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на Onlinetours. Три четверти рынка по итогам бронирования туров на лето пришлось на Турцию и Египет, в четыре раза вырос интерес к Вьетнаму и Мальдивам.
За Турцией — 47% всех зарубежных летних бронирований, средний чек вырос на 21% — до 229 000 рублей. Спрос на Турцию год к году увеличился на 22%. Египет занял 29% рынка, средний чек вырос на 6% — до 192 000 рублей, а спрос — на 115%. Вместе две страны контролируют 76% летнего рынка. Вьетнам занял 9% рынка: рост интереса россиян почти в четыре раза (+272%), средний чек — 219 500 рублей. У Мальдивов — 1% рынка, но рост спроса — более чем в четыре раза (+306%), средний чек снизился на 20% до 420 000 рублей.
Таиланд получил 7% рынка; спрос вырос на 57%, средний чек — 165 500 рублей. У Китая — 3% рынка, спрос вырос более чем вдвое (+108%), средний чек — 198 300 рублей. Индонезия нарастила долю до 0,6% (+129% по спросу), средний чек вырос на 27% — до 308 900 рублей. Аналитики отмечают перераспределение интереса туристов в пользу более дорогих и экзотических направлений. Несмотря на рост цен, спрос на зарубежные поездки продолжает расти. Лидерами по доступности остаются Турция и Египет, но их доля постепенно снижается за счёт других стран. По мнению экспертов, тренд на раннее бронирование и выбор нестандартных направлений сохранится до конца года.