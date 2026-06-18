Россияне увеличили бронирования летних туров на 40%

За Турцией — 47% всех зарубежных летних бронирований, средний чек вырос на 21% — до 229 000 рублей. Спрос на Турцию год к году увеличился на 22%. Египет занял 29% рынка, средний чек вырос на 6% — до 192 000 рублей, а спрос — на 115%. Вместе две страны контролируют 76% летнего рынка. Вьетнам занял 9% рынка: рост интереса россиян почти в четыре раза (+272%), средний чек — 219 500 рублей. У Мальдивов — 1% рынка, но рост спроса — более чем в четыре раза (+306%), средний чек снизился на 20% до 420 000 рублей.