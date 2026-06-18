В России предлагают выплачивать учителям по сто тысяч рублей за каждого «стобалльника» ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение с предложением установить единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей учителям за каждого выпускника, набравшего 100 баллов на ЕГЭ.
Кроме того, предлагается установить повышенное поощрение за подготовку нескольких «стобалльников» или выпускников, получивших максимальный результат по двум и более предметам, а также предусмотреть путевки на оздоровление, возможности для повышения квалификации за счет бюджета и дополнительные награды.
Как прокомментировал Слуцкий ТАСС, в настоящее время нет единого подхода к предоставлению мер поддержки учителям, подготовившим «стобалльников»: «В одних регионах благодаря специальным программам педагогам выдают путевки в санатории, а где-то лишь благодарность на бумаге. Это подрывает престиж профессии и демотивирует лучших педагогов».
По его мнению, введение единых подходов позволит распространить лучшие региональные практики, повысить престиж педагогической профессии и создать дополнительные стимулы для достижения высоких образовательных результатов.