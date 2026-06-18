В России предлагают выплачивать учителям по сто тысяч рублей за каждого «стобалльника» ЕГЭ

Кроме того, предлагается установить повышенное поощрение за подготовку нескольких «стобалльников» или выпускников, получивших максимальный результат по двум и более предметам, а также предусмотреть путевки на оздоровление, возможности для повышения квалификации за счет бюджета и дополнительные награды.