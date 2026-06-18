Хабаровчанин притворился владельцем авто и взял 15 тысяч за чужое ДТП

В Хабаровске 64-летний водитель отдал 15 тысяч рублей незнакомцу, который выдал себя за владельца повреждённой иномарки. Позже выяснилось, что к машине он не имел никакого отношения, сообщили в УМВД России по региону.
Инцидент произошёл на парковке у небольшого торгового центра в Кировском районе. Пенсионер задел своим автомобилем чужую машину и стал искать хозяина, чтобы оформить ДТП. В этот момент к нему подошёл мужчина и заявил, что иномарка принадлежит ему.
Незнакомец предложил решить вопрос на месте. Водитель не стал проверять документы и передал ему 15 тысяч рублей наличными, после чего уехал, считая, что конфликт исчерпан.
Через некоторое время с пенсионером связался сотрудник Госавтоинспекции и сообщил, что тот покинул место ДТП. Во время разбирательства выяснилось, что деньги получил не владелец повреждённой машины, а случайный прохожий.
Полицейские задержали 29-летнего жителя Краснофлотского района. По его словам, он проходил мимо, разговорился с водителем и, узнав, что тот ищет хозяина автомобиля, решил воспользоваться ситуацией.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. У подозреваемого изъяли смартфон в счёт возмещения ущерба, сам он находится под подпиской о невыезде.