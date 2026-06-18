Хабаровчанин притворился владельцем авто и взял 15 тысяч за чужое ДТП

Инцидент произошёл на парковке у небольшого торгового центра в Кировском районе. Пенсионер задел своим автомобилем чужую машину и стал искать хозяина, чтобы оформить ДТП. В этот момент к нему подошёл мужчина и заявил, что иномарка принадлежит ему.