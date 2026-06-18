Цветущий Красноярск: в Центральном районе озеленят более 500 локаций

В Центральном районе Красноярска развернулась кампания по сезонному цветочному оформлению. В этом году цветами планируют украсить 561 локацию. Несмотря на холодную весну, которая сдвинула сроки начала работ, процесс идёт полным ходом: цветами украшено около 20% запланированных объектов. В создании цветущей атмосферы участвуют не только городские службы, но и бизнес, и общественные организации. Одними из первых к озеленению присоединились владельцы кафе и ресторанов. Они украшают летние веранды, подоконники и используют растения для зонирования уличных пространств. Некоммерческие и общественные организации также активно участвуют в благоустройстве. Помогают пополнить ассортимент растений для цветочного оформления участники выставки-продажи «Цветочная симфония», часть из которых передаёт цветы безвозмездно. Холодная весна отодвинула начало сезона, но это не повод отступать. Работа идёт, и мы уверены, что район зацветёт в полную силу. Цветы — это простой способ сделать наш район уютным и поднять настроение жителям, — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.