Подросток из Камышина поборется за путевку к Северному полюсу

48 лучших участников по итогам полуфиналов объединятся в 16 команд по три человека и встретятся в Москве для завершающих испытаний, которые пройдут в формате дебатов. По их результатам станут известны имена победителей, которые в августе 2026 года отправятся в незабываемое путешествие на ледоколе. В честь Года единства народов России впервые за историю проекта в экспедиции примут участие представители всех восьми федеральных округов страны.