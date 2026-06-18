Как вывезти четвероногих питомцев за границу?

Для ввоза животного в некоторые страны одной прививки мало, необходимо ещё сдать тест на антитела к бешенству. Это касается, например, ОАЭ, Тайваня, Японии, Израиля, Турции, Южной Кореи, Китая, стран Евросоюза и Швейцарии. Если ваш путь лежит в ЕС или Швейцарию, запомните: тест делают не раньше чем через 30 дней после прививки и обязательно за три месяца до того, как вы въедете в страну.