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Как вывезти четвероногих питомцев за границу?

Что необходимо сделать для пересечения границы, если хочется взять с собой собаку или кошку.

Что необходимо сделать для пересечения границы, если хочется взять с собой собаку или кошку.

Летом многие отправляются в путешествия за границу и нередко хотят взять любимого пёсика с собой. Что необходимо сделать для пересечения границы?

— Вывезти животное получится, только если вы чётко выполнили все ветеринарные правила, — объясняет krsk.aif.ru начальник отдела ветеринарного надзора на госгранице, транспорте и лицензионного контроля Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Оксана Ополева. — Сначала узнайте требования той страны, куда едете. Затем в ветклинике обработайте собаку от блох, клещей и глистов, сделайте прививки и обязательно поставьте чип".

Главное правило почти для всех стран — прививка от бешенства. Подойдёт любая вакцина, которая зарегистрирована в России. Причём сначала вживляется чип, и только потом делается прививка, и не ранее чем за 21 день до отъезда.

Для ввоза животного в некоторые страны одной прививки мало, необходимо ещё сдать тест на антитела к бешенству. Это касается, например, ОАЭ, Тайваня, Японии, Израиля, Турции, Южной Кореи, Китая, стран Евросоюза и Швейцарии. Если ваш путь лежит в ЕС или Швейцарию, запомните: тест делают не раньше чем через 30 дней после прививки и обязательно за три месяца до того, как вы въедете в страну.

Исследования проводят во Владимире. Протоколы с результатами приходят в электронном виде с QR-кодом. Через этот код можно проверить подлинность документа, для этого существует сервис еСert в системе «ВетИС».

Там же, в еСert, можно подать заявку на ветсертификат формы 5а — так вы сэкономите время. Такой сертификат действует 90 дней. По нему же вы без проблем вернётесь в Россию.

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