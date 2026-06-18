Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь уничтожил дачные дома и хозпостройку в омском садоводстве

Спасатели потушили пламя на площади 66 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Крупное возгорание в садоводстве Кировского округа Омска произошло вечером семнадцатого июня. В садоводстве загорелись два садовых дома и хозяйственная постройка. Подробности рассказали в МЧС России по Омской области.

Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и внутреннюю отделку первого строения на площади тридцать квадратных метров, а также кровлю хозпостройки. У второго дома пламя затронуло внешнюю отделку. Возгорание на площади шестьдесят шесть квадратных метров ликвидировали пятнадцать сотрудников экстренного ведомства, задействовав четыре единицы спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время дознаватели экстренного ведомства устанавливают причину произошедшего. Всего за прошедшие сутки пожарные расчеты реагировали на пять возгораний. Параллельно специалисты пять раз выезжали на места аварий для проведения аварийно-спасательных работ.

За минувшие сутки спасатели ликвидировали пять пожаров и пять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше