Огонь уничтожил дачные дома и хозпостройку в омском садоводстве

Крупное возгорание в садоводстве Кировского округа Омска произошло вечером семнадцатого июня. В садоводстве загорелись два садовых дома и хозяйственная постройка. Подробности рассказали в МЧС России по Омской области.
Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и внутреннюю отделку первого строения на площади тридцать квадратных метров, а также кровлю хозпостройки. У второго дома пламя затронуло внешнюю отделку. Возгорание на площади шестьдесят шесть квадратных метров ликвидировали пятнадцать сотрудников экстренного ведомства, задействовав четыре единицы спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время дознаватели экстренного ведомства устанавливают причину произошедшего. Всего за прошедшие сутки пожарные расчеты реагировали на пять возгораний. Параллельно специалисты пять раз выезжали на места аварий для проведения аварийно-спасательных работ.
За минувшие сутки спасатели ликвидировали пять пожаров и пять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия.