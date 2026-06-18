В Национальном центре помощи советуют оставлять геометки при походе в лес

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Правильная подготовка к походу в лес увеличивает шансы найти человека в случае, если он заблудился. Об этом ТАСС рассказала региональный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Дальневосточном федеральном округе Ольга Щукина в рамках Международного слета волонтеров-поисковиков.
«Во-первых, нужны хорошие подготовительные мероприятия. Надо предупредить своих родных и близких, куда человек идет. Желательно, если есть связь, то поставить геометку входа в лес и отправить ее родственникам. Сказать своим родным приблизительное время выхода из леса. На случай, если человек не вернется, он должен дать полномочия, что дальше им делать. Потому что люди иногда сидят и ждут. Ну да, не вернулся. А что нам дальше делать?» — пояснила она.
По словам Щукиной, не менее важно надеть яркую одежду со светоотражающими элементами, взять с собой рюкзак, где есть питьевая вода, спички или зажигалка, свисток. В случае, если человек потерялся, все это поможет ему дождаться помощи, а спасателям и волонтерам быстрее его найти.
Как отметила региональный директор, крайне важно вовремя понять, что привычные ориентиры потеряны, и не уходить вглубь леса. «Ни в коем случае нельзя уходить с того места, где человек уже понял, что заблудился, потому что люди начинают кругами ходить и углубляться. Это как с повязкой черной на глазах ходить по лесу, потому что ты все равно не знаешь, в какую сторону идти. И на удачу, не больше 10%, наверное, что он выйдет именно на ту дорогу в лесу, которая его выведет домой. Поэтому здесь, конечно, важно оставаться на месте, успокоиться, подготовиться к ночевке, вдруг не найдут вовремя, и ждать помощи», — добавила она.