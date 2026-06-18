В Национальном центре помощи советуют оставлять геометки при походе в лес

Как отметила региональный директор, крайне важно вовремя понять, что привычные ориентиры потеряны, и не уходить вглубь леса. «Ни в коем случае нельзя уходить с того места, где человек уже понял, что заблудился, потому что люди начинают кругами ходить и углубляться. Это как с повязкой черной на глазах ходить по лесу, потому что ты все равно не знаешь, в какую сторону идти. И на удачу, не больше 10%, наверное, что он выйдет именно на ту дорогу в лесу, которая его выведет домой. Поэтому здесь, конечно, важно оставаться на месте, успокоиться, подготовиться к ночевке, вдруг не найдут вовремя, и ждать помощи», — добавила она.