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В Дивногорске стартовало трудовое лето для старшеклассников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Пионерской площади в День города состоялось открытие летнего сезона Трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) в Дивногорске. Церемония стала одним из ключевых событий праздника.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Пионерской площади в День города состоялось открытие летнего сезона Трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) в Дивногорске. Церемония стала одним из ключевых событий праздника.

Во время открытия ребята дали клятву бойца ТОС, пообещав добросовестно работать на благо города, а также приняли участие в интерактивных заданиях на командное взаимодействие.

В этом году трудовые смены пройдут в три периода: с 15 по 26 июня, с 1 по 14 июля, с 17 по 30 июля.

Отметим, что уже третий год Красноярская ГЭС поддерживает трудовую занятость молодежи. В 2026 году энергохолдинг совместно с городскими трудовыми отрядами создал 60 дополнительных рабочих мест для детей сотрудников станции.