Пала главная крепость: освобождение Нового Донбасса изменило ход СВО

«Это небольшой населённый пункт, основное его значение было в том, что это один из важнейших укрепрайонов на пути к Доброполью. По большому счёту, это серьёзная крепость. Противник за неё держался и чувствовал себя там достаточно комфортно. Укрепрайон был хорошо подготовлен, на подступах — как это у них обычно — было минирование», — пояснил военный эксперт.