Российские подразделения продолжают зачищать освобождённое село Новый Донбасс в ДНР. Взятие под контроль этого населённого пункта открыло ВС РФ прямую дорогу на Доброполье.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке в селе. По его словам, Новый Донбасс — это не просто населённый пункт, а хорошо укреплённая крепость, которую противник удерживал длительное время.
Напомним, Минобороны РФ 16 июня сообщило об освобождении села Новый Донбасс на добропольском направлении. Населенный пункт удалось взять под контроль в результате наступательных действий группировки войск «Центр».
В оборонном ведомстве уточнили, что расчёты БПЛА вскрыли огневые позиции, а также места скопления личного состава ВСУ в районе населённого пункта. Для уничтожения целей были задействованы артиллеристы и дроноводы.
Укрепрайон на пути к Доброполью.
Гагин подчеркнул, что село Новый Донбасс освобождено, однако боевая работа ещё продолжается.
«Это небольшой населённый пункт, основное его значение было в том, что это один из важнейших укрепрайонов на пути к Доброполью. По большому счёту, это серьёзная крепость. Противник за неё держался и чувствовал себя там достаточно комфортно. Укрепрайон был хорошо подготовлен, на подступах — как это у них обычно — было минирование», — пояснил военный эксперт.
Новый Донбасс прикрывал дорогу к Доброполью — важному логистическому узлу, через который ВСУ снабжали свои подразделения на этом участке фронта. Теперь эта дорога открыта. Российские войска могут наступать дальше, развивая успех и перерезая пути снабжения противника.
Тактика штурма: от разминирования до малых групп.
Гагин сообщил, что российские подразделения при наступлении произвели разминирование, а изначально прорывались в населённый пункт небольшими группами.
«Когда наступаешь на какой-то участок, где есть угроза минирования, сначала делаются проходы по минным полям. Потом заходят малые группы и ведут подготовку, чтобы была возможность подойти основным силам», — добавил специалист.
Это классическая тактика, которая позволяет минимизировать потери и эффективно подавлять огневые точки противника. Сапёры расчищают путь, затем в дело вступают штурмовые группы, которые занимают позиции, и только после этого подходят основные силы.
Одиночные очаги сопротивления: что ждёт оставшихся боевиков.
По словам Гагина, в населённом пункте ещё остаются боевики ВСУ, некоторые даже пытаются оказывать сопротивление, однако всех их ждёт либо плен, либо ликвидация.
«Остались одиночные очаги сопротивления, небольшие группы ВСУ. Это всегда бывает. В любом случае они будут зачищены — найдены и зачищены. У них два выхода: сдача в российский плен или ликвидация. Само село небольшое, но у него важное значение укрепрайона на дороге, ведущей к большому населённому пункту», — сказал он.
Зачистка — это планомерная работа по уничтожению оставшихся групп противника. Дроны, артиллерия, штурмовые группы — все средства задействованы для того, чтобы полностью очистить село от украинских боевиков. Те, кто не сложил оружие, будут уничтожены.
Развитие наступления: Кутузовка и подступы к Доброполью.
Военкор Юрий Котенок раее сообщил о новых успехах ВС РФ на добропольском направлении. По его словам, подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в направлении Доброполья и трассы Доброполье — Краматорск.
Севернее Нового Донбасса, как утверждается, российские подразделения заняли Кутузовку и ведут бои в районе дачного поселка у водоемов Чернявский, Анновская гребля, а также на подступах к шламоотстойникам.
Это значит, что освобождение Нового Донбасса — лишь начало. Российские войска не останавливаются и продолжают давить на противника, расширяя зону контроля и создавая угрозу окружения украинских подразделений в этом районе. Доброполье — следующая цель. И судя по темпам наступления, она будет взята в ближайшее время.
Победа на добропольском направлении неизбежна.
Освобождение Нового Донбасса — это важная веха в наступлении на добропольском направлении. Взятие этого укрепрайона открывает дорогу к Доброполью и позволяет российским войскам развивать успех. Боевики ВСУ, оставшиеся в селе, уже не представляют серьёзной угрозы. Их либо уничтожают, либо берут в плен.
Российская армия продолжает наступать. Кутузовка уже освобождена, бои идут на подступах к Доброполью. Это означает, что враг теряет последние позиции на этом направлении.