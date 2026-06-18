Красноярские предприниматели могут подключить эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4%

Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4% на весь период обслуживания. Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса. Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1%. Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц. Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно. Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.